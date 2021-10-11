Україна знову переходить на зимовий час! Коли і як перевести стрілки

Традиційно переводити годинник будемо в останні вихідні жовтня, однак скоро це може припинитися

В Україні в кінці жовтня знову переведуть годинники. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна скоро знову перейде на зимовий час вже в кінці жовтня, не дивлячись на спроби Верховної Ради скасувати цей процес. Українцям знову доведеться звикати жити по новому режиму.

"Сьогодні" зібрало найчастіші запитання про переведення годинника.

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У жовтні 2021 року українцям доведеться знову перевести всі свої годинники на так званий зимовий час і знову пристосовуватися до нового розпорядку.

Коли і куди переводити стрілки

Годинники переведуть на зимовий час в останні вихідні жовтня – в ніч з суботи на неділю. Відбудеться це в 4 ранку 31 жовтня.

Це означає, що о 4 годині ночі на неділю ми повинні перевести стрілки годинника на годину назад. День буде починатися раніше, але раніше буде і темніти.

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Навіщо переводити

В Україні переходять на "зимовий" і "літній" час відповідно до постанови уряду, прийнятої в 1996 році. Таке рішення пояснювали тим, що зимовий час допоможе ефективніше використовувати світловий день і економити електроенергію.

Але взагалі час в Україні на годину вперед і назад переводять ще з 1981 року. Восени – на зимовий час, а навесні – на літній, на годину вперед.

Чому для жителів заходу важливо перейти на зимовий час?

Україна живе за єдиним часом для всієї країни, хоча де-факто розташована в двох часових поясах. Астрономічний полудень в Ужгороді (крайній захід країни) настає о 12 годині 37 хвилин за київським часом. У цей час сонце там знаходиться на півдні. А астрономічний полудень в Краматорську (крайній схід) – об 11 годині 37 хвилин.

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Тому літній час, на годину вперед сонця, вигідніший жителям сходу України, У них в червні сонце буде сходити не в третій годині ночі, а о четвертій. А заходити – після десятої години вечора. На заході за літнім часом світанок в червні прийде о п'ятій годині ранку, а захід – після дев'ятої години вечора.

Зимовий час, навпаки, кращий жителям заходу України. У грудні в східних регіонах сонце зійде о 7 годині ранку, зайде о 3 годині дня. А на заході країни – о 8 годині ранку і 4 години дня. Що також є компромісом. Якщо залишити в Україні літній час, то ужгородцям в грудні доведеться починати робочий день в темряві! Тому що сонце там в 9 ранку тільки з'явиться з-за обрію.

Чому Рада загальмувала скасування переведення годинників?

Навесні Верховна Рада намагалася скасувати переведення годинників в Україні, але не змогла прийняти відповідний закон. Автори закону наполягали, щоб Україна не переходила на літній час, і вся країна жила за київським часом.

Все зупинилося, тому, що в Євросоюзі теж не визначилися з цим питанням. Для України дуже важливо синхронізувати час з Європою, так як від цього залежить розклад руху транспорту та інші логістичні питання.

Що відбувається в Європі?

Європарламент в 2019 році вирішив скасувати переведення годинників на літній і зимовий час в країнах ЄС. Кожна країна-член Євросоюзу повинна була вибирати, залишити назавжди зимовий або літній час. Але дискусія досі триває. Рішення чекають в 2022 році. Після цього і Україна зможе прийняти відповідне рішення .

Зараз в Європі три часових пояси:

західноєвропейський час – Ірландія, Португалія і Велика Британія (час за Гринвічем)

– Ірландія, Португалія і Велика Британія (час за Гринвічем) центральноєвропейський час – 17 держав, у них час "Грінвіч + 1 година".

– 17 держав, у них час "Грінвіч + 1 година". східноєвропейський час – Болгарія, Греція, Румунія, Кіпр, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, у них час "Грінвіч + 2 години".

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