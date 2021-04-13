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Кого в Украине будут вакцинировать китайской вакциной CoronaVac

13 апреля, 10:11

Сергей Мартынец

Эффективность китайского препарата после двух доз – 83,5%, но захотят ли украинцы прививку

В Украине начали вакцинировать людей препаратом CoronaVac. В первую очередь прививки получат старшее поколение и соцработники. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Кто получит прививку:

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Как сообщали новости "Сегодня", Всемирная организации здравоохранения одобрила применение китайской вакцины лишь в экстремальных случаях, но ее уже используют в 28 странах. Читайте подробней, что известно о препарате CoronaVac.

Также мы писали, что после двух доз эффективность этой вакцины – 83,5%. Кроме того, у CoronaVac есть противопоказания и побочные эффекты.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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