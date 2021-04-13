Украинцев начинают вакцинировать новым препаратом

Китайская вакцина уже прошла все проверки и готова к использованию

Сегодня в Украине начинают применять китайскую вакцину CoronaVac. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что она абсолютно безопасна. Об этом он сказал на брифинге.

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По его словам, препарат прошел все проверки.

"С сегодняшнего дня начинаем процесс прививок именно этой вакциной. Украина получила первую партию в объеме 215 тыс. доз. Всего нами было законтрактовано 19 млн доз и остальные 1,7 млн доз будут поставлены в ближайшее время (в течение апреля-мая)", – сказал Степанов.

Министр отметил, что CoronaVac абсолютно безопасная вакцина, которая изготовлена по специальной технологии.

"Это вакцины, которые представляют собой "убитый вирус". Это достаточно известная технология, которая используется для изготовления вакцин в течение десятков лет и доказала свою эффективность и безопасность", – подчеркнул глава Минздрава.

Читайте подробнее, что известно о вакцине CoronaVac, которую уже используют в 28 странах.

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