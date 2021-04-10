Когда украинцев начнут прививать китайской вакционой CoronaVac – названа точная дата

Минздрав в комментарии "Сегодня" рассказал, что лабораторное исследование вакцины завершилось, и она готова к применению

215 тыс. доз вакцины CoronaVac, на которую долго не было документов, на следующей неделе развезут по областям. Об этом сайту "Сегодня" рассказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

Что с документами на CoronaVac

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Поставщик вакцины долго не подавал документы на препарат, который привезли 26 марта. Из-за этого "Медицинские закупки Украины" не могли принять первую партию CoronaVac. Только 8 апреля госпредприятие заявило, что наконец-то поставщик – "Лекхим" – предоставил все документы. Теперь вакцина должны пройти лабораторный контроль. Сейчас все непонятки вокруг вакцины решены, говорит Светлана Шаталова.

"Вчера мы провели совещание с кучей писем что с одной стороны, что с другой (от "Медицинских закупок Украины" и "Лекхимом", – прим. ред.). Каждый заявлял о каких-то бюрократических преградах. Вчера Минздрав провел совещание, где определили пошагово, что мы будем делать и как урегулируем ситуацию", – прокомментировала замминистра здравоохранения.

Когда вакцину начнут использовать

Вакцина должна пройти лабораторный контроль – этого требует законодательство. Дело в том, что вакцина не имеет преквалификацию Всемирной организации здравоохранения или разрешение на экстренное применение, объясняет Светлана Шаталова.

"Компания Sinovac только подалася на получение разрешения и ожидается, что до конца апреля вакцина CoronaVac получит решение об экстренном использовании. Так как разрешения еще нет, то вакцина требует лабораторного контроля. Все образцы отобрали две недели назад и проводятся тестирование на стерильность, которое занимает время", – отмечает Светлана Шаталова.

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Когда вакцина CoronaVac будет использоваться в Украине

Две недели, которые отводятся для лабораторного контроля, истекают сегодня, 9 апреля.

"В субботу мы ожидаем заключений лаборатории и вакцину будут отгружать на склады ГП "Медицинские закупки Украины". Вчера "Медицинские закупки Украины" сообщили, что отрабатывают вопрос работы в выходные дни, чтобы провести учет и проверить каждую упаковку. С понедельника 200 тыс. доз поедут в регионы для вакцинации", – рассказала замминистра.

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Напомним, по договору, "Лекхим" должен был поставить 700 тыс. доз вакцины еще 6 марта. Теперь по договору предприятие должно заплатить пеню за несоблюдение сроков и условий договора за каждый день просрочки.

Стоимость контракта с "Лекхимом" составила 964,3 млн грн за 1,9 млн доз. Всю сумму Минздрав перечислил "Лекхим" сразу единым платежом. На том, чтобы поставку вакцины CoronaVac Sinovac осуществлял "Лекхим", настаивала китайская сторона. А именно, китайская фармкомпания Sinovac Biotech.

"Лекхим" – украинская фармацевтическая компания. Основана в 1992, много лет специализировалась на производстве дженериков. То есть, лекарств, идентичных по составу дорогим запатентованным препаратам (это законный бизнес). Владельцем "Лекхим" является Валерий Печаев – соратник Раисы Богатыревой, которая занимала пост министра здравоохранения во времена Януковича.

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