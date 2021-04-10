Коли українцям почнуть робити щеплення китайською вакциною CoronaVac – названа точна дата

МОЗ в коментарі "Сегодня" розповів, що лабораторне дослідження вакцини завершилося, і вона готова до застосування

215 тис. доз вакцини CoronaVac, на яку довго не було документів, на наступному тижні розвезуть по областям. Про це сайту "Сьогодні" розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

Що з документами на CoronaVac

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Постачальник вакцини довго не подавав документи на препарат, який привезли 26 березня. Через це "Медичні закупівлі України" не могли прийняти першу партію CoronaVac. Тільки 8 квітня держпідприємство заявило, що нарешті-то постачальник – "Лекхім" – надав всі документи. Тепер вакцина повинні пройти лабораторний контроль. Зараз всі непорозуміння навколо вакцини вирішені, каже Світлана Шаталова.

"Вчора ми провели нараду з купою листів що з одного боку, що з іншого (від "Медичних закупівель України" і "Лекхіма ", – Ред.). Кожен заявляв про якісь бюрократичні перепони. Вчора МОЗ провіві нараду, де визначили покроково, що ми будемо робити і як врегулюємо ситуацію", – прокоментувала заступниця міністра охорони здоров'я.

Коли вакцину почнуть використовувати

Вакцина повинна пройти лабораторний контроль – цього вимагає законодавство. Річ у тім, що вакцина не має прекваліфікації Всесвітньої організації охорони здоров'я або дозволу на екстрене застосування, пояснює Світлана Шаталова.

"Компанія Sinovac тільки подала на отримання дозволу і очікується, що до кінця квітня вакцина CoronaVac отримає рішення про екстрене використання. Оскільки дозволу ще немає, то вакцина вимагає лабораторного контролю. Всі зразки відібрали два тижні тому і проводяться тестування на стерильність, яке займає час", – зазначає Світлана Шаталова.

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Коли вакцина CoronaVac буде використовуватися в Україні

Два тижні, які відводяться для лабораторного контролю, закінчуються сьогодні, 9 квітня.

"У суботу ми очікуємо висновків лабораторії і вакцину будуть відвантажувати на склади ДП "Медичні закупівлі України". Вчора "Медичні закупівлі України" повідомили, що відпрацьовують питання роботи у вихідні дні, щоб провести облік і перевірити кожну упаковку. З понеділка 200 тис. доз поїдуть в регіони для вакцинації ", – розповіла заступниця міністра.

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Нагадаємо, за договором, "Лекхім" повинен був доставити 700 тис. доз вакцини ще 6 березня. Тепер за договором підприємство повинно заплатити пеню за недотримання термінів та умов договору за кожен день прострочення.

Вартість контракту з "Лекхима" склала 964,3 млн грн за 1,9 млн доз. Всю суму МОЗ перерахував "Лекхім" відразу єдиним платежем. На тому, щоб постачання вакцини CoronaVac Sinovac здійснював "Лекхім", наполягала китайська сторона. А саме, китайська фармакологічна компанія Sinovac Biotech.

"Лекхім" – українська фармацевтична компанія. Заснована в 1992, багато років спеціалізувалася на виробництві генериків. Тобто, ліків, ідентичних за складом дорогим запатентованим препаратам (це законний бізнес). Власником "Лекхім" є Валерій Печаєв – соратник Раїси Богатирьової, яка займала посаду міністра охорони здоров'я за часів Януковича.

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