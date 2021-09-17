Комитет Рады поддержал закон об олигархах

1 июля Верховная Рада приняла законопроект №5599 / Фото: Сегодня

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал законопроект № 5599 об олигархах ко второму чтению.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, на заседании 10 депутатов поддержали документ, только один голосовал "против". Со времени первого чтения документ остался почти неизменным – было учтено лишь 13 поправок из 1271.

Он уточнил, что согласно решению комитета, в зале законопроект могут рассмотреть по новой спецпроцедуре – без права депутатов вносить свои поправки. Голосование предлагается проводить не за каждую статью закона, а пакетами. По мнению нардепа, это грубое нарушение регламента.

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Что известно о законе об олигархах

Законопроект о деолигархизации (№5599) был зарегистрирован в Верховной Раде в июне 2021 года по инициативе президента Украины. Этот законопроект получил негативную оценку Главного научно-экспертного управления Рады. А профильный комитет сделал вывод о том, что в законопроект нужно внести большое количество принципиальных правок. Тем не менее Рада приняла законопроект за основу во время заседания 1 июля 2021 года.

за основу во время заседания 1 июля 2021 года. Полное название законопроекта – "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Цель законопроекта – ограничить влияние олигархов на госструктуры. То есть он должен противодействовать лоббизму. А также на общественное мнение, в частности через медиа.

Тем не менее законопроект вызвал неоднозначные оценки у украинских и зарубежных политиков и экспертов. Так, по мнению украинского омбудсмена Людмилы Денисовой , в законопроекте есть нарушения Конституции .

, в законопроекте есть . Законопроект предусматривает ведение "реестра олигархов". Люди, попадающие в этот реестр, могут быть ограничены в некоторых правах.

Реестр будет вести СНБО – орган, который напрямую подконтролен президенту Украины. Критерии "олигарха" в законопроекте размыты. Примечательно, что один из критериев – влияние последних на медиа. В тексте законопроекта неоднократно упоминаются слова "средства массовой информации", "телевидение", "печатные и интернет-издания", поэтому критики законопроекта усматривают в нем попытку ограничения свободы слова.

Более подробнее о том, что изменится в законопроекте ко второму чтению, читайте в материале "Сегодня": В Раде рассказали, каким будет закон об олигархах ко второму чтению.