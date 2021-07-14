Комитет Рады поддержал отставку Авакова

Главу МВД даже пригласили на заседание парламентского комитета, но он не пришел – судя по всему не настроен оставаться в кресле министра

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании комитета.

Члены комитета отметили, что Аваков был приглашен на заседание, но не пришел.

В результате депутаты рекомендовали Верховной Раде путем голосования решить вопрос отставки Авакова. Это решение поддержали 13 членов комитета, 5 – воздержались.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля как гром среди ясного неба прозвучала новость: глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. Читайте подробнее, что известно о возможном новом главе МВД.

Стало известно, что Рада возьмется за отставку Авакова и назначение его преемника 16 июля.