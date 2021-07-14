Комітет Ради рекомендував парламенту вирішити долю Авакова

Голову МВС навіть запросили на засідання парламентського комітету, але він не прийшов – судячи з усього не налаштований залишатися в кріслі міністра

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту вирішити питання відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова шляхом голосування. Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні комітету.

Члени комітету зазначили, що Аваков був запрошений на засідання, але не прийшов.

В результаті депутати рекомендували Верховній Раді шляхом голосування вирішити питання відставки Авакова. Це рішення підтримали 13 членів комітету, 5 – утрималися.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 липня як грім серед ясного неба прозвучала новина: голова МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. Читайте детальніше, що відомо про можливого нового голову МВС.

Стало відомо, що Рада візьметься за відставку Авакова і призначення його наступника 16 липня.