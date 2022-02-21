Коммунист Зюганов: Российские войска зайдут на Донбасс после признания "ЛДНР"

Зюганов пригрозил вводом войск на Донбасс / Фото: Reuters, kp.ru, Коллаж: Сегодня
После признания так называемых "ЛДНР" Российской Федерацией на Донбасс будут введены российские войска — об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Геннадий Зюганов.
"Мы официально заявляем: на территориях этих двух республик официально проживают наши граждане — имеющих наше гражданство там порядка 700 тысяч. И мы защитим наших соотечественников, проживающих там, всеми средствами. Если потребуется, используем и Вооруженные силы", — заявил депутат в интервью KP.ru.
Введение российских войск на территорию Украины Зюганов назвал "защитой в том числе и украинцев от беспредельщиков".
Западу депутат пригрозил ракетами в случае сопротивления России.
"Если американцы не пойдут навстречу тем предложениям, которые сформулировал Путин, то официально надо заявить – мы готовы разместить в этой полосе – кстати, Лукашенко об этом говорил – и ракеты малой и средней дальности, и взять на прицел те центры, которые поджигают войну и угрожают нам", — сказал он.
Ситуация вокруг "ЛДНР"
- Днем 21 февраля прошло заседание Совета безопасности Российской Федерации, на котором обсуждался только один вопрос– необходимость признания Кремлем "Л/ДНР".
- Ранее главари "Л/ДНР" обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой официально признать независимость этих незаконных образований.
- Они попросили рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве с Россией, в том числе в оборонной сфере.
- В Киеве тут же начали требовать наложить санкции на Россию за признание сепаратистских формирований.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба направил обращение к государствам – членам Совбеза ООН по вопросу выполнения гарантий Будапештского меморандума с требованием организовать срочное заседание.
- Признание Российской Федерацией "ЛДНР" будет точно означать, что РФ прямо нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.