Компания парней устроила пляски на танках в Харькове – скандальное видео

Как эти люди попали на закрытое предприятие, еще только предстоит выяснить / Коллаж "Сегодня"

В интернете появилось видео, как неизвестные молодые люди проникли на территорию Харьковского тракторного завода и беспрепятственно осмотрели и сняли на видео находящуюся там военную технику. Сначала были слухи, что ребята проникли на территорию оборонного предприятия – Харьковского бронетанкового завода, который входит в государственный концерн "Укроборонпром".

О непрошенных гостях стало известно из видео, которое появилось в интернете.

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"На кадрах видно, что ребята осматривают самоходную артиллерийскую установку 2С2 "Гвоздика", а один в балаклаве танцует на ней. Проходной двор, а не стратегическое предприятие Укроборонпрома", – написал один из комментаторов.

Комментарий ХТЗ

Сайту "Сегодня" подтвердили, что инцидент действительно произошел на Харьковском тракторном заводе, который ранее выпускал военную технику.

"Такой факт на территории ХТЗ действительно был. Неустановленные лица проникли на территорию ХТЗ, после чего и совершили подобное. Основная задача завода – понять, каким образом они проникли на территорию и сделать так, чтобы подобное не повторилось", – рассказали нам в пресс-службе завода.

Комментарий Укроборонпрома

В "Укроборонпроме" нам сказали, что предприятие, на которое проникли неизвестные, не имеет к ним никакого отношения.

Это не первый скандал, когда на харьковские заводы, имеющие отношение к военной технике, проникают блогеры и выкладывают оттуда в открытый доступ фото и видео.