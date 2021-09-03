Компанія хлопців влаштувала танці на танках в Харкові – скандальне відео

Як ці люди потрапили на закрите підприємство, ще тільки належить з'ясувати / Колаж "Сегодня"

В інтернеті з'явилося відео, як невідомі молоді люди проникли на територію Харківського тракторного заводу і безперешкодно оглянули і зняли на відео військову техніку. Спочатку були чутки, що хлопці проникли на територію оборонного підприємства – Харківський бронетанковий завод, що входить до державного концерну "Укроборонпром".

Про непрошених гостей стало відомо з відео, яке з'явилося в інтернеті .

Читайте також: Поліція Харкова розслідує проникнення блогерів на танковий завод

"На кадрах видно, що діти оглядають самохідну артилерійську установку 2С2 "Гвоздика", а один в Балаклаві танцює на ній. Прохідний двір, а не стратегічне підприємство Укроборонпрому", – написав один із коментаторів.

Сайту "Сегодня" підтвердили, що інцидент дійсно стався на Харківському тракторному заводі (ХТЗ), де раніше випускали військову техніку.

"Такий факт на території ХТЗ дійсно був. Невстановлені особи проникли на територію ХТЗ, після чого і зробили подібне. Основне завдання заводу – зрозуміти, яким чином вони проникли на територію і зробити так, щоб подібне не повторилося", – розповіли нам в прес-службі підприємства.

В "Укроборонпромі" нам сказали, що підприємство, на яке проникли невідомі, не має до них ніякого відношення.

Це не перший скандал, коли на харківські заводи, які мають відношення до військової техніки, проникають блогери і викладають звідти у відкритий доступ фото і відео.