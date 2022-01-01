Конец пандемии уже в 2022 году? Что об этом думают украинцы – опрос

В стране все больше заболевших COVID-19. Фото: коллаж "Сегодня"

Несмотря на то, что Минздрав ожидает окончание эпидемии коронавируса к концу 2022 года, большиснтво украинцев не верят в такой быстрый финал.

Об этом говорится в соцопросе исследовательской компании Gradus.

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Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региона. Размер выборки: 1000 респондентов.

Что показал опрос?

Не верят, что пандемия и карантин закончатся в 2022 году 53,9% опрошенных. Больше половины из проголосовавших (58,1%) – мужчины.

53,9% опрошенных. Больше половины из проголосовавших (58,1%) – мужчины. Верят в окончание пандемии в ближайшем году 12,9% людей. Наиболее позитивно настроены украинцы в возрасте 55-60 лет (24,2%).

12,9% людей. Наиболее позитивно настроены украинцы в возрасте 55-60 лет (24,2%). Верят, что пандемия вообще не закончится 16,5% украинцев. Больше всего таких мнений среди людей 25-34 лет (18,2%), меньше всего – среди граждан в возрасте 55-60 лет (5,9%).

16,5% украинцев. Больше всего таких мнений среди людей 25-34 лет (18,2%), меньше всего – среди граждан в возрасте 55-60 лет (5,9%). Сложно ответить на этот вопрос было 16,7% респондентов.

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