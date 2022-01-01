Кінець пандемії вже у 2022 році? Що про це думають українці – опитування

У країні все більше хворих на COVID-19. Фото: колаж "Сьогодні"
Незважаючи на те що МОЗ очікує закінчення епідемії коронавірусу до кінця 2022 року, більшість українців не вірять у такий швидкий фінал.
Про це йдеться у соцопитуванні дослідницької компанії Gradus.
Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром понад 50 000 жителів віком 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіону. Розмір вибірки: 1000 респондентів.
Що показало опитування?
- Не вірять, що пандемія та карантин закінчаться у 2022-му 53,9% опитаних. Більше половини з тих, хто проголосував (58,1%) – чоловіки.
- Вірять у закінчення пандемії найближчим роком 12,9% людей. Найбільш позитивно налаштовані українці віком 55-60 років (24,2%).
- Вірять, що пандемія взагалі не закінчиться 16,5% українців. Найбільше таких думок серед людей 25-34 років (18,2%), найменше – серед громадян віком 55-60 років (5,9%).
- Важко відповісти на це питання було 16,7% респондентів.
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