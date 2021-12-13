Карма? В Полтаве организатора акции против карантина оштрафовали за отказ одеть маску

В Полтаве произошел конфликт с противниками вакцинации / Фото: Коллаж: Сегодня

В Полтаве антивакцинаторы устроили акцию протеста в ТРЦ "Экватор". В результате на их организатора Дениса Корнеева составил админпротокол.

Об этом сообщает местное издание ЗМІСТ.

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Подробности конфликта

Противники карантина и вакцинации решили, что смогут доказать свою позицию, устроив демонстрации в супермаркете. Они хотели, чтобы кассиры отпускали им товар, но при этом отказывались одевать маски.

Как следствие, протестующие перекрыли более 10 касс, покупатели жаловались, потому что не смогли быстро и беспрепятственно совершить покупки, и уходили из магазина.

Трем кассирам стало плохо, вызвали скорую помощь.

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"На одну из кассирш протестующий плюнул, потому что ему не пробили товар. Но мы не можем продать товар человеку без маски, – объяснила администратор магазина Галина.

Некоторые участники акции, которым не пробили товар на кассе из-за отсутствия маски, начали есть продукты. Относительно этого администратор говорит, что существуют нарушение, ведь люди уже прошли кассу.

На место вызвали полицию

В ТРЦ приехала следственно-оперативная группа. Ее вызвали сами участники акции. Они подписали коллективное заявление о нарушении их конституционных прав и передали его правоохранителям. Организатор Денис Корнеев написал заявление из-за нарушения прав потребителей.

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Со своей стороны охрана написала заявление в полицию, потому что товар вынесли за пределы кассы магазина, не оплатив.

В результате на организатора акции против карантина в Полтаве составили протокол за нарушение карантина.

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