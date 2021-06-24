Коронавирус в Украине. Количество новых случаев продолжает расти

В Украине за последние сутки выявили 937 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 102 случая больше, чем за предыдущие сутки.
Об этом сообщает Минздрав.
Всего инфекцию подтвердили у 2 231 914 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 58 украинцев (всего – 52 181). Вылечить удалось 2 157 732 инфицированных (2471 – за последние сутки).
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Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr
Ранее мы сообщали, что коронавирус "Дельта" проник в Украину из одной из семи стран. Совет нацбезопасности установил три меры противостояния мутировавшей инфекции.
Также напомним, в июле в Украину поступит 7,7 млн доз вакцин от COVID-19. Есть вероятность, что некоторые поставки вакцин отстрочат, поскольку это очень большой объем.
Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:
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