Коронавирус в Украине. Количество новых случаев за сутки резко выросло

Несмотря на скачок заболевших COVID-19 в Украине, за последние сутки снова выздоровело больше людей, чем заболело

В Украине за последние сутки выявили 835 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 539 случаев больше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает Минздрав.

Всего инфекцию подтвердили у 2 230 977 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 70 украинцев (всего – 52 123). Вылечить удалось 2 155 261 инфицированного (2292 – за последние сутки).

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Реклама Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Ранее мы сообщали, что в Украине больше ни одна область не входит в красную, оранжевую или желтую зоны. Страна перешла на минимальные карантинные ограничения, которые ввело правительство.

Также напомним, Украине угрожает дельта-штамм COVID-19. Этот штамм в 1,6 раза более агрессивен, чем уже хорошо нам известные.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

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