Коронавирус бьет с новой силой. В Украине за сутки заразились более 9 тысяч человек

Коронавирус распространяется по Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине продолжает расти заболеваемость COVID-19. За прошлые сутки, 23 сентября, зафиксировали 9058 новых случаев коронавируса. Это на 1192 больше, чем сутками ранее.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 379 483 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 140 жителей Украины (всего – 55 424). Вылечить удалось 2 240 388 инфицированных (2415 – за последние сутки).

Коронавирус 24 сентября. Источник: Минздрав

Как защититься от ковида?

По данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

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За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.