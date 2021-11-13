Коронавирус не отступает. За сутки в Украине обнаружили более 23 тыс. зараженных

В Украине зафиксировали новые случаи COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 12 ноября в Украине зафиксировано 23 572 новых подтвержденных случаев COVID-19 (заболело детей – 1622, медработников – 436).

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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За прошлые сутки госпитализировали 4564 человека, кроме этого, зафиксировали 695 летальных случаев. Выздоровели 25 415 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 203 149 человек;

выздоровели – 2 620 094 человека;

летальных исходов – 76 302;

проведено ПЦР-тестирований – 15 189 223.

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Для ЕС Украина больше не в зеленой зоне

Согласно решению ЕС, теперь для украинцев рекомендуют закрыть границы, пока ситуация с коронавирусом не улучшится. Однако каждая страна Евросоюза сама решает, запрещать ли въезд туристов из нашей страны полностью, делать исключения для вакцинированных (и какими вакцинами) или же для тех, кто предоставит ПЦР-тест.

Глава МИД Дмитрий Кулеба уже объяснил: после исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Теперь перед поездкой в Европу нужно проверять, какие ограничения действуют в той или иной стране.

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