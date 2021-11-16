Коронавирус отступил? В Прикарпатье дети возвращаются в школы

В Ивано-Франковске дети возвращаются в школы после дистанционки. / Фото: Коллаж: Сегодня

Все школы в Ивано-Франковске возвращаются к очной учебе уже с понедельника 22 ноября. Решение было принято на оперативном совещании во вторник.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в своем Facebook.

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По его словам, почти все работники школ провакцинированы, а невакцинированные – отстранены. Так что обучение 5-11 классов возобновят в тех школах, где 100% вакцинированных учителей.

"Только что на оперативном совещании дал поручение, чтобы уже с понедельника возобновился полноценный образовательный процесс в наших школах!.. Ведь детям уже давно пора учиться в очном формате. (Некоторые школы уже заработают с четверга). Пора за парты", – написал мэр Ивано -Франковская.

Эпоха дистанционки заканчивается

Во Львовской области с 22 ноября для школьников 5-11 классов и студентов возобновится очное обучение. Соответствующее решение приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС.

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А с 15 ноября в очное обучение вернулись:

Львов – учащиеся 1-4 классов во всех школах.

– учащиеся 1-4 классов во всех школах. Черновцы – все учащиеся во всех школах.

– все учащиеся во всех школах. Черкассы – учащиеся 1-4 классов, учащиеся школы № 8, гимназии № 9, коллегиума "Берегиня" и гуманитарно-правового лицея.

– учащиеся 1-4 классов, учащиеся школы № 8, гимназии № 9, коллегиума "Берегиня" и гуманитарно-правового лицея. Чернигов – большинство школ, а также специальная школа №1 и учебно-реабилитационный центр №2.

– большинство школ, а также специальная школа №1 и учебно-реабилитационный центр №2. Ровно – все учащиеся во всех школах.

– все учащиеся во всех школах. Житомир – все учащиеся в 25 школах города. Лишь пара школ останутся на дистанционке.

– все учащиеся в 25 школах города. Лишь пара школ останутся на дистанционке. Сумы – учащиеся 1-4 классов и специальных школ (с 17 ноября)

– учащиеся 1-4 классов и специальных школ (с 17 ноября) Днепр – все учащиеся в 45 учебных заведениях города (некоторые останутся на "дистанционке").

– все учащиеся в 45 учебных заведениях города (некоторые останутся на "дистанционке"). Харьков – все школы.

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