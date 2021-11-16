Коронавірус відступив? На Прикарпатті діти повертаються в школи

В Івано-Франківську діти повертаються до шкіл після дистанційки. / Фото: Колаж: Сьогодні
Всі школи в Івано-Франківську повертаються до очного навчання вже з понеділка 22 листопада. Рішення прийняли на оперативній нараді у вівторок.
Про це повідомив мер міста Руслан Марцинків в своєму Facebook.
За його словами, майже всі працівники шкіл провакциновані, а невакциновані – відсторонені. Тож навчання 5-11 класів відновлять в тих школах, де 100% вакцинованих вчителів.
"Щойно на оперативній нараді дав доручення, щоб вже з понеділка відновився повноцінний освітній процес в наших школах!.. Адже дітям вже давно пора навчатись в очному форматі. (Деякі школи вже запрацюють з четверга). Пора за парти", – написав мер Івано-Франківська.
Епоха дистанційки закінчується
У Львівській області з 22 листопада для школярів 5-11 класів та студентів відновиться очне навчання. Відповідне рішення ухвалила обласна комісія ТЕБ та НС.
А з 15 листопада до очного навчання повернулися:
- Львів – учні 1-4 класів у всіх школах.
- Чернівці – усі учні у всіх школах.
- Черкаси – учні 1-4 класів, учні школи № 8, гімназії № 9, колегіуму "Берегиня" та гуманітарно-правового ліцею.
- Чернігів – більшість шкіл, а також спеціальна школа № 1 та навчально-реабілітаційний центр № 2.
- Рівне – усі учні в усіх школах.
- Житомир – усі учні в 25 школах міста. Лише кілька шкіл залишаться на "дистанційці".
- Суми – учні 1-4 класів та спеціальних шкіл (з 17 листопада)
- Дніпро – усі учні в 45 навчальних закладах міста (деякі залишаться на "дистанційці").
- Харків – усі школи.
Раніше ми писали:
- У Києві школярам продовжили дистанційне навчання ще на тиждень. Як заявили у КМДА, учні зможуть повернутися за парти лише після спаду захворюваності COVID-19 серед дітей.
- У Києві дві школи продовжували вести очні уроки. Хоча на цей момент усі школи міста навчаються дистанційно через спалах COVID-19.