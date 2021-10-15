Более 13 тыс. за сутки! В Украине уменьшилось количество случаев заражения COVID-19

Коронавирус не сбавляет обороты / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последние сутки обнаружили 13 624 новых случая инфицирования коронавирусом. Это на 5 257 человек меньше, чем вчера.

Об этом сообщает Минздрав.

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Всего инфекцию подтвердили в 2 610 899 человек. За минувшие сутки от COVID-19 умерло 202 жителя Украины (всего – 60 137). Вылечить удалось 2 316 582 инфицированных (4 591 – за последние сутки).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1492), Днепропетровской (1332), Запорожской (927), Житомирской (860) и Львовской (816) областях.

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Количество зараженных в регионах за сутки:

г. Киев – 456 случаев;

Винницкая область – 270 случаев;

Волынская область – 284 случая;

Днепропетровская область – 1332 случая;

Донецкая область – 816 случаев;

Житомирская область – 860 случаев;

Закарпатская область – 129 случаев;

Запорожская область – 927 случаев;

Ивано-Франковская область – 290 случаев;

Киевская область – 391 случай;

Кировоградская область – 78 случаев;

Луганская область – 213 случаев;

Львовская область – 816 случаев;

Николаевская область – 237 случаев;

Одесская область – 753 случая;

Полтавская область – 230 случаев;

Ровенская область – 308 случаев;

Сумская область – 681 случай;

Тернопольская область – 514 случаев;

Харьковская область – 1492 случая;

Херсонская область – 709 случаев;

Хмельницкая область – 655 случаев;

Черкасская область – 274 случая;

Черновицкая область – 579 случаев;

Черниговская область – 330 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Чем опасен штамм "Дельта"?

"Дельта" быстрее передается. Мутации в шипообразном белке вируса сделали его более проникающим в клетки человека.

Например, в Великобритании среди непривитых "Дельта"-вариант уже доминирующий. В Public Health England оценили риски "Дельты" по сравнению с другими штаммами:

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"Дельта" быстрее передается, чем "Альфа"-вариант (британский);

риск госпитализации выше;

эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.

"Дельта"-вариант может быть на 30-100% более передаваемым, чем вариант "Альфа".

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