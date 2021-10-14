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Коронавирус в Украине. Заразились за сутки почти 19 тысяч человек

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
14 октября, 08:19
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В Украине с начала эпидемии коронавирусом заболели почти 2,6 млн человек – почти 60 тысяч скончались от болезни
Коронавирус не сдает обороты
Коронавирус не сдает обороты / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последние сутки выявили 18 881 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 2572 человека больше, чем вчера.

Об этом сообщает Минздрав.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 597 275 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончался 412 жителей Украины (всего – 59 935). Вылечить удалось 2 311 991 инфицированных (7 630 – за последние сутки).

Статистика МОЗ
Статистика МОЗ / Фото: Минздрав

Чем опасен штамм "Дельта"?

"Дельта" быстрее передается. Мутации в шипообразном белке вируса сделали его более проникающим в клетки человека.

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Например, в Великобритании среди непривитых "Дельта"-вариант уже доминирующий. В Public Health England оценили риски "Дельты" по сравнению с другими штаммами:

  • "Дельта" быстрее передается, чем "Альфа"- вариант (британский);

  • риск госпитализации выше;

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  • эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.

  • "Дельта"-вариант может быть на 30-100% более передаваемым, чем вариант "Альфа".

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