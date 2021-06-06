В Украине резко снизилась заболеваемость COVID-19. За сутки менее тысячи новых случаев

В Украине за последние сутки выявили 937 новых случаев инфицирования коронавирусом – вдвое меньше, чем сутками ранее.

Об этом сообщает CНБО.

Всего инфекцию подтвердили у 2 214 517 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 42 украинца (всего – 51 182). Вылечить удалось 2 093 228 инфицированных (4516 – за последние сутки).

Ранее мы писали, что во Львове, Киеве и Одессе начали работать центры вакцинации для украинцев, которые записались в очередь в приложении "Дія". Людям будут заранее сообщать, куда и когда приходить для получения прививки.

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Также напомним, можно ли вакцинироваться тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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