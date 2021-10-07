Снова резкий скачок заболеваемости. В Украине за сутки более 15 тысяч новых случаев COVID-19

Коронавирус распространяется по Украине / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине за последние сутки, 6 октября, обнаружили 15 125 новых случаев коронавируса. Этот показатель на 2478 больше предыдущего.
Об этом сообщили в Минздраве.
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Всего инфекцию подтвердили у 2 497 643 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 314 жителей Украины (всего – 57 840). Вылечить удалось 2 277 762 инфицированных (4380 – за последние сутки).
Карантин в Украине
Пока все области находятся в желтой зоне карантина, однако пять областей и Киев могут перейти в оранжевую зону. Показатели там выше нормы.
Ситуация в областях:
- Запорожская – превышены уровень госпитализаций и динамика уровня госпитализаций;
- Ровенская – превышена динамика уровня госпитализаций;
- Сумская – превышен коэффициент обнаружения случаев ковида;
- Харьковская – превышены коэффициент обнаружения случаев ковида, уровень госпитализаций и занятость коек с кислородом;
- Черновицкая – превышены уровень госпитализаций и занятость коек с кислородом.