В Украине за сутки зафиксировали почти 13 тыс. случаев COVID-19

В Украине за последние сутки, 5 октября, зафиксировали 12 662 новых случая инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает Минздрав.
Всего инфекцию подтвердили у 2 482 518 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 320 жителей Украины (всего – 57 526). Вылечить удалось 2 273 382 инфицированных (4 630 – за последние сутки).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1163), Одесской (1076), Днепропетровской (964), г. Киев (792) и Запорожской (783) областях.
Количество зараженных в регионах за сутки:
- г. Киев – 792 случая;
- Винницкая область – 275 случаев;
- Волынская область – 315 случаев;
- Днепропетровская область – 964 случая;
- Донецкая область – 761 случай;
- Житомирская область – 382 случая;
- Закарпатская область – 141 случай;
- Запорожская область – 783 случая;
- Ивано-Франковская область – 305 случаев;
- Киевская область – 442 случая;
- Кировоградская область – 76 случаев;
- Луганская область – 576 случаев;
- Львовская область – 645 случаев;
- Николаевская область – 367 случаев;
- Одесская область – 1076 случаев;
- Полтавская область – 475 случаев;
- Ровенская область – 509 случаев;
- Сумская область – 441 случай;
- Тернопольская область – 292 случая;
- Харьковская область – 1163 случая;
- Херсонская область – 423 случая;
- Хмельницкая область – 549 случаев;
- Черкасская область – 392 случая;
- Черновицкая область – 484 случая;
- Черниговская область – 34 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Карантин в Украине
Пока все области находятся в желтой зоне карантина, однако пять областей и Киев могут перейти в оранжевую зону. Показатели там выше нормы.
Ситуация в областях:
- Запорожская – превышены уровень госпитализаций и динамика уровня госпитализаций;
- Ровенская – превышена динамика уровня госпитализаций;
- Сумская – превышен коэффициент обнаружения случаев ковида;
- Харьковская – превышены коэффициент обнаружения случаев ковида, уровень госпитализаций и занятость коек с кислородом;
- Черновицкая – превышены уровень госпитализаций и занятость коек с кислородом.
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