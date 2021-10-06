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В Украине за сутки зафиксировали почти 13 тыс. случаев COVID-19

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
6 октября, 08:11
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Количество смертей от коронавируса за все время эпидемии достигло 57 тысяч, вчера скончались 320 украинцев
В Украине зафиксировали новые случаи COVID-19
В Украине зафиксировали новые случаи COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последние сутки, 5 октября, зафиксировали 12 662 новых случая инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает Минздрав.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 482 518 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 320 жителей Украины (всего – 57 526). Вылечить удалось 2 273 382 инфицированных (4 630 – за последние сутки).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1163), Одесской (1076), Днепропетровской (964), г. Киев (792) и Запорожской (783) областях.

Количество зараженных в регионах за сутки:

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  • г. Киев – 792 случая;
  • Винницкая область – 275 случаев;
  • Волынская область – 315 случаев;
  • Днепропетровская область – 964 случая;
  • Донецкая область – 761 случай;
  • Житомирская область – 382 случая;
  • Закарпатская область – 141 случай;
  • Запорожская область – 783 случая;
  • Ивано-Франковская область – 305 случаев;
  • Киевская область – 442 случая;
  • Кировоградская область – 76 случаев;
  • Луганская область – 576 случаев;
  • Львовская область – 645 случаев;
  • Николаевская область – 367 случаев;
  • Одесская область – 1076 случаев;
  • Полтавская область – 475 случаев;
  • Ровенская область – 509 случаев;
  • Сумская область – 441 случай;
  • Тернопольская область – 292 случая;
  • Харьковская область – 1163 случая;
  • Херсонская область – 423 случая;
  • Хмельницкая область – 549 случаев;
  • Черкасская область – 392 случая;
  • Черновицкая область – 484 случая;
  • Черниговская область – 34 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Карантин в Украине

Пока все области находятся в желтой зоне карантина, однако пять областей и Киев могут перейти в оранжевую зону. Показатели там выше нормы.

Ситуация в областях:

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  • Запорожская – превышены уровень госпитализаций и динамика уровня госпитализаций;
  • Ровенская – превышена динамика уровня госпитализаций;
  • Сумская – превышен коэффициент обнаружения случаев ковида;
  • Харьковская – превышены коэффициент обнаружения случаев ковида, уровень госпитализаций и занятость коек с кислородом;
  • Черновицкая – превышены уровень госпитализаций и занятость коек с кислородом.

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