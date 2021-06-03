В Украине за сутки более 2000 случаев коронавируса: где больше всего

В Украине за сутки коронавирус забрал жизни 102 украинцев, всего от ковида умерла почти 51 000 граждан

В Украине за последние сутки, 2 июня, обнаружили 2581 новых случаев коронавируса. Это на 376 заболевших больше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщили в Минздраве.

Всего инфекцию подтвердили у 2 209 417 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 102 украинца (всего – 50 959). Вылечить удалось 2 072 091 инфицированных (9405 – за последние сутки).

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Киеве (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.

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Напомним, на выходных во Львове, Киеве и Одессе начали работать центры вакцинации для украинцев, которые записались в очередь в приложении "Дія". Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что такие центры откроют и в других городах.

Ранее ученый из США заявил, что если люди не выяснят причины появления коронавируса, человечество ждет появление новых пандемий COVID-26 и COVID-32.

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