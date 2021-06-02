Коронавирус в Украине. Выздоровевших за сутки вчетверо больше заболевших

В Минздраве опубликовали новые данные по коронавирусу – за все время заразились более 2,2 млн человек

В Украине за последние сутки, 1 июня, обнаружили 2 205 новых случаев коронавируса. Это на 68 заболевших больше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщили в Минздраве.

Всего инфекцию подтвердили у 2 206 836 человека. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 158 украинцев (всего – 50 857). Вылечить удалось 2 062 572 инфицированных (9 405 – за последние сутки).

Источник: Минздрав Украины

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Напомним, на выходных во Львове, Киеве и Одессе начали работать центры вакцинации для украинцев, которые записались в очередь в приложении "Дія". Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что такие центры откроют и в других городах.

Ранее ученый из США заявил, что если люди не выяснят причины появления коронавируса, человечество ждет появление новых пандемий COVID-26 и COVID-32.

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