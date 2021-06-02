Українська
$ 27,44
33,53
  1. Последние новости Украины

Коронавирус в Украине. Выздоровевших за сутки вчетверо больше заболевших

2 июня, 08:12

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Минздраве опубликовали новые данные по коронавирусу – за все время заразились более 2,2 млн человек

В Украине за последние сутки, 1 июня, обнаружили 2 205 новых случаев коронавируса. Это на 68 заболевших больше, чем за предыдущие сутки.

Реклама

Об этом сообщили в Минздраве.

Всего инфекцию подтвердили у 2 206 836 человека. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 158 украинцев (всего – 50 857). Вылечить удалось 2 062 572 инфицированных (9 405 – за последние сутки).

Источник: Минздрав Украины

Источник: Минздрав Украины

В тренде
Сенаторы США в Украине и похороны экс-главы внешней разведки – анонсы СЕГОДНЯ
Реклама

Напомним, на выходных во Львове, Киеве и Одессе начали работать центры вакцинации для украинцев, которые записались в очередь в приложении "Дія". Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что такие центры откроют и в других городах.

Ранее ученый из США заявил, что если люди не выяснят причины появления коронавируса, человечество ждет появление новых пандемий COVID-26 и COVID-32.

Также смотрите, как группа крови влияет на течение ковида:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Украине продолжит бушевать холодный циклон: какой погоды ждать в среду
В Украине продолжит бушевать холодный циклон: какой погоды ждать в средуУкраина
Россия может напасть: Зеленский озвучил сроки самого опасного периода
Россия может напасть: Зеленский озвучил сроки самого опасного периодаВласть
Больницы отдадут бизнесу? Ляшко решился на то, чего не смогла Супрун
Больницы отдадут бизнесу? Ляшко решился на то, чего не смогла СупрунУкраина
"Оторвался тромб": почему дети умирают после физкультуры и как предотвратитьУкраина
Кому из украинцев скоро придется искать работу
Кому из украинцев скоро придется искать работуБизнес
Луценко намекнул, что у дела Медведчука нет перспектив – эксперты о том, что это значит
Луценко намекнул, что у дела Медведчука нет перспектив – эксперты о том, что это значитВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять