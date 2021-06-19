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Коронавирус в Украине: за сутки выявили почти тысячу новых случаев (карта)

19 июня, 08:20

Ольга Кравченко

В Минздраве опубликовали новые данные по коронавирусу за последние сутки – умерли 40 человек

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 852 новых случая коронавирусной инфекции. Это на 115 заболевших меньше, чем сутками ранее.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.

Согласно данным, также за минувшие сутки госпитализировали – 571 человека; летальных случаев – 40; выздоровели – 2736 человек.

За все время пандемии в Украине:

Статистика по коронавирусу 17 июня. Инфографика Минздрава

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано:

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Напомним, в Украине больше ни одна область не входит в красную, оранжевую или желтую зоны. Страна перешла на минимальные карантинные ограничения, которые ввело правительство.

Ранее мы писали, что Всемирная организация здравоохранения взялась за изучение штамма коронавируса, выявленного в Латинской Америке.

Смотрите больше, о чем говорили в Украине и мире 18 июня:

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Источник: Сегодня

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