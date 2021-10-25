Коронавирус в Украине. За сутки зафиксировали более 14 тысяч новых случаев

Коронавирус распространяется по Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошлые сутки, 24 октября, в Украине зафиксировали 14 634 новых случая COVID-19.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 784 039 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 330 жителей Украины (всего – 64 202). Вылечить удалось 2 380 374 инфицированных (4598 – за последние сутки).

Коронавирус в Украине. Данные Минздрава

Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

На сегодняшний день заполненность COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

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