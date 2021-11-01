Коронавирус в Украине. За сутки зафиксировали почти 14 тысяч новых случаев

Страна приближается к пику коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошлые сутки, 31 октября, в Украине зафиксировали 13 936 новых случаев COVID-19. А за последнюю неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
Всего инфекцию подтвердили у 2 936 238 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 298 жителей Украины (всего – 68 027). Вылечить удалось 2 442 098 инфицированных (5885 – за последние сутки).
Когда в Украине будет пик COVID-19?
Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.
На сегодняшний день занятость COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.
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