Коронавирус в Украине. За сутки заразились 1045 человек

В Минздраве опубликовали новые данные по коронавирусу за последние сутки – умерли почти 80 человек

В Украине за прошедшие сутки, 15 июня, зафиксировали 1045 новых случаев коронавирусной инфекции. Это на 31 больше, чем сутками ранее.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

С начала эпидемии ковид подтвердили у 2 226 037 человек. Во вторник от болезни скончались 78 украинцев (всего – 51 847). Всего выздоровели 2 140 978 человек.

Статистика по коронавирусу 16 июня. / Фото: Минздрав

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Напомним, в Украине больше ни одна область не входит в красную, оранжевую или желтую зоны. Страна перешла на минимальные карантинные ограничения, которые ввело правительство.

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