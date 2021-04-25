Коронавирус в Украине. За сутки заразились почти 8 тысяч человек

В Украине за последние сутки, 24 апреля, подтвердили 7930 новых случаев коронавируса. Это на 4781 случай меньше, чем за предыдущие сутки.
Об этом сообщает СНБО.
Всего болезнь подтвердили у 2 025 271 украинца.
За прошедшие сутки от коронавируса умер 231 человек. За все время эпидемии ковид унес жизни 42 323 украинцев, а вылечить удалось 1 572 528 инфицированных. Из них 6574 выздоровели за последние сутки.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 330 случаев;
Винницкая область – 119 случаев;
Волынская область – 228 случаев;
Днепропетровская область – 1034 случая;
Донецкая область – 582 случая;
Житомирская область – 277 случаев;
Закарпатская – 34 случая;
Запорожская область – 252 случая;
Ивано-Франковская область – 65 случаев;
Киевская область – 441 случай;
Кировоградская область – 186 случаев;
Луганская область – 52 случая;
Львовская область – 294 случая;
Николаевская область – 350 случаев;
Одесская область – 481 случай;
Полтавская область – 187 случаев;
Ровенская область – 255 случаев;
Сумская область – 409 случаев;
Тернопольская область – 220 случаев;
Харьковская область – 954 случая;
Херсонская область – 225 случаев;
Хмельницкая область – 341 случай;
Черкасская область – 247 случаев;
Черновицкая область – 115 случаев;
Черниговская область – 252 случая.
С 25 апреля Одесская область выходит из "красной" зоны эпидемической опасности распространения COVID-19. "Красная" зона карантина будет действовать в 10 регионах Украины, "желтая" – в 5.
Сайт "Сегодня" сообщал, что 23 апреля в Украине подтвердили 12 711 новых случаев коронавируса. Это было на 1566 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.
Напомним, в Ровенской области местные власти приняли решение ввести дополнительные карантинные ограничения на период Пасхальных и майских праздников. Действовать ограничения будут с 24 по 26 апреля, а также 1-5 и 8-11 мая.
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