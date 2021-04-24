Коронавирус в Украине. Выздоровевших больше, чем заболевших

В Украине снова выросло количество случаев коронавируса – при этом наблюдается позитивная динамика по ковиду

В Украине за последние сутки, 23 апреля, подтвердили 12 711 новых случаев коронавируса. Это на 1566 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего болезнь подтвердили у 2 017 341 украинцев.

За прошедшие сутки от коронавируса умерли 392 человека. За все время эпидемии ковид унес жизни 42 092 украинцев, а вылечить удалось 1 565 954 инфицированных. Из них 13 687 выздоровели за последние сутки.

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Напомним, недавно медики предостерегли от лечения COVID-19 антибиотиками. Препарат ухудшает ход COVID-19 и замедляет выздоровление. С такой проблемой сталкивается каждый четвертый пациент, которого отправляют в стационар.

Отметим, 2 мая украинцы будут праздновать Пасху – традиционно, в этот день верующие посещают храмы и освящают праздничные куличи. Однако из-за роста заболеваемости COVID-19 власти могут ужесточить карантинные ограничения.

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