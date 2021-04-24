Коронавірус в Україні. Одужало за добу більше, ніж захворіло

В Україні знову зросла кількість випадків коронавірусу – водночас спостерігається позитивна динаміка по ковіду

В Україні за останню добу, 23 квітня, підтвердили 12 711 нових випадків коронавірусу. Це на 1566 випадків менше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Усього хворобу підтвердили у 2 017 341 українців.

За минулу добу від коронавірусу померли 392 особи. За весь час епідемії ковід забрав життя 42 092 українців, а вилікувати вдалося 1 565 954 інфікованих. З них 13 687 одужали за останню добу.

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Нагадаємо, нещодавно медики застерегли від лікування COVID-19 антибіотиками. Препарат погіршує перебіг COVID-19 й уповільнює одужання. З такою проблемою стикається кожен четвертий пацієнт, якого відправляють у стаціонар.

Зазначимо, 2 травня українці святкуватимуть Великдень – традиційно, у цей день віряни відвідують храми і освячують святкові паски. Однак через зростання захворюваності на COVID-19 влада може посилити карантинні обмеження.

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