Медики застерегли від лікування COVID-19 антибіотиками: різко погіршують перебіг хвороби

Безпідставне вживання антибіотиків погіршує перебіг COVID-19 й уповільнює одужання. Таку проблему має кожен четвертий пацієнт, якого доправляють до стаціонару. Антибактеріальні препарати "про всяк випадок" призначають навіть сімейні лікарі.

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Про це в новинах "Сьогодні" розповідає Юлія Міншакірова.

Лікар-анестезіолог 17-ї лікарні Києва Галина Славута розповідає, що пацієнту начебто стає краще і його пробують відключати від кисню, однак потім доводиться підключати знову.

Відео: Сьогодні

Галина Славута вже давно стала активним учасником освітньої платформи для лікарів, де обговорюють найгостріші питання щодо терапії при COVID-19. Такі конференції проводить Фонд Ріната Ахметова.

Директор з комунікацій Фонду Юлія Єршова розповідає:

"Фонд Ріната Ахметова спільно з МОЗом та Асоціацією анестезіологів України провели вже три онлайн-конференції для лікарів. Участь в таких освітніх платформах взяли майже 3000 медичних працівників зі всієї України".

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Окрему увагу провідні фахівці приділяють проблемі нераціонального призначення антибіотиків.

Керівниця центру респіраторної медицини та алергології КЛ "Феофанія" Світлана Гук каже:

"Навіть у Києві дільничні лікарі, я вже й не думала, що таке буває. Тобто, вони продовжують лікувати антибіотиками цей ковід одним, і другим, і третім. Мені здавалося, що спочатку нас всі почули. А тепер знову те ж саме".

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З наслідками такого лікування Галина Славута стикається не вперше. За її словами, нераціональне вживання антибактеріальних препаратів буде дуже стрімко погіршувати перебіг хвороби у випадку, коли у пацієнта дійсно буде виявлено бактеріальну інфекцію.

Багатьом медикам через пандемію довелося опановувати нову спеціалізацію і навчитися роботи з апаратами штучної вентиляції легень. Всі деталі теж обговорюють на таких платформах.

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Президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров дякує Фонду Ріната Ахметова за допомогу в організації освітніх програм, де медиків навчають як користуватися апаратами ШВЛ і як вести пацієнтів.

За його словами, не лише інфекціоністи, а й більша частина лікарів, які лікують хворих із COVID-19, змушені були перевчитися, тож такі освітні заходи є дуже корисними.

Всі онлай-конференції для лікарів доступні для перегляду на YouТube-каналі Фонду Ріната Ахметова.

Нагадаємо, раніше у рамках проєкту "Запитай у лікаря", організованого Фондом Ріната Ахметова, розповідалося, скільки триває постковідний синдром та як подолати наслідки коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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