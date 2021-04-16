Коронавирус. В Украине за сутки выявили более 17 тысяч новых случаев

Смертность от COVID-19 в стране остается на высоком уровне – за сутки инфекция унесла жизни 438 человек

В Украине за последние сутки выявили 17 479 новых случаев инфицирования коронавирусом. По сравнению со вчера, 15 апреля, это число возросло больше, чем на тысячу.

Об этом сообщили на сайте СНБО.

Всего инфекцию подтвердили у 1 921 244 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 438 украинцев (всего – 39 096). Вылечить удалось 1 465 820 инфицированных (12 054 – за последние сутки).

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Напомним, в Украине реанимации переполнены в 113 городах. Места для больных COVID-19 заканчиваются. Уже у сотни больниц забиты реанимации, а добавлять койки больше нельзя – Украина достигла предела.

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