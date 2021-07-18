Коротко и по делу. Как сотрудники СБУ избили пограничников на границе с РФ

Нападавшим грозит до 15 лет тюрьмы. Служба безопасности сама выдала своих сотрудников и сотрудничает со следствием

Неподалеку от границы Украины и России три человека напали на пограничный наряд, избили пограничников и отобрали их табельное оружие. Позже выяснилось, что по меньше мере двое из нападавших были сотрудниками Службы безопасности Украины. СБУ уже выдала подозреваемых правоохранителям и отстранила их от службы. В Госпогранслужбе ранее заявили, что нападение может быть связано с их борьбой с контрабандой.

Что произошло

В ночь на 18 июля на границе с Россией в Краснопольском районе Сумской области напали на украинских пограничников. Нападение произошло около двух часов ночи. По данным МВД, трое неизвестных травмировали двух пограничников, завладели их оружием и скрылись. У самих нападавших при себе не было оружия.

После нападения преступники сбежали вглубь Украины, не пересекая границу с Россией. Оружие пограничников, кстати, быстро вернули. Злоумышленники просто выбросили его, пока убегали.

Сразу же был введен усиленный режим охраны границы. На место происшествия отправился глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

В Госпогранслужбе уточнили, что состояние здоровья пострадавших пограничников – удовлетворительное. "Они получили телесные повреждения средней тяжести. Чувствуют себя более-менее нормально. Они были осмотрены врачами", - заявил представитель ведомства Андрей Демченко.

Что говорят в Госпогранслужбе

После предварительной оценки пограничники заявили, что нападение было совершено именно с территории Украины, а не из РФ. Однако все детали должно установить следствие.

Кроме того, в Госпогранслужбе не исключают, что нападение может быть связано с активным противодействием контрабандистам. И уточнили, что такие случаи – в общем-то не редкость.

"Государственная пограничная служба активно противодействует противоправной деятельности на государственной границе, из-за чего пограничные наряды постоянно подвергаются агрессивным действиям со стороны противоправных элементов", - отметили в ведомстве.

Напавшим на пограничников грозит до 15 лет тюрьмы. Открыто уголовное производство по статьям 262 и 345 УК Украины, то есть присвоение огнестрельного оружия и насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Что заявили в СБУ

Вскоре после того, как стало известно о нападении на пограничников, сумские СМИ сообщили о возможной причастности к нему сотрудников СБУ.

Сайт "Сегодня" эксклюзивно получил подтверждение от СБУ – их сотрудники действительно участвовали в нападении на границе. В Службе безопасности отметили, что сами разоблачили нападавших и всячески содействуют следствию. На время расследования силовики, участвовавшие в нападении, отстранены.

"На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками службы, отстранены от работы. СБУ и в дальнейшем будет оказывать всяческое содействие следствию, чтобы установить все подробности инцидента, а виновные были наказаны – безотносительно должностей и фамилий", – рассказали нам в СБУ.

Предполагаемых виновников передали органам следствия. Меру пресечения определит суд.

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