"Красные" идут на поправку? В каких регионах стабилизировалась ситуация с COVID-19

За прошедшую неделю выявили 152 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 / Коллаж "Сегодня"

Показатели заболеваемости стабилизируются в регионах, которые первыми вошли в красную зону.

Об этом сообщает Кабинет Министров Украины.

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Как стабилизировалась ситуация?

По информации Министерства здравоохранения, за прошедшую неделю выявили 152 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Из них 93,5% людей — не вакцинированы.

Также стабилизировалась динамика прироста новых случаев и количества госпитализаций. За прошлую неделю в больницу попали 34 тысячи человек, из которых 93,2% — невакцинированы.

В каких областях стабилизировалась ситуация с COVID-19

Херсонская,

Запорожская,

Донецкая.

Эти регионы вошли одни из первых в красную зону.

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Проверка поддельных сертификатов о вакцинации

В Национальной полиции сообщили, что за прошедшую неделю они провели 20 обысков, из них 3 — в медучреждениях и 1 — в туристическом агентстве. Задокументирована в течение недели незаконная деятельность 3 врачей, изъяли 170 международных свидетельств о вакцинации и заблокировали 2 Telegram-канала.

Наказания

За прошедшую полиция начала более 90 уголовных производств по факту подделки COVID-документов. Всего начато 1065 уголовных производств, из которых 80 в отношении работников медицинских учреждений и 35 в отношении работников туристических агентств.

Сейчас полицейские контролируют то, как проверяют COVID-сертификаты в ТРЦ и заведениях общественного питания в регионах, находящихся в красных зонах эпиднебезопасности.

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