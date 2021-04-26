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"Красных" стало меньше: в Украине обновили зоны карантина

26 апреля, 13:08

Мария Дмитренко

Появились последние показатели по коронавирусу в областях – какие регионы сейчас в красной зоне – список

В Украине количество "красных" регионов уменьшилось до 10. Из самой строгой зоны вышли Одесская и Львовская области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, теперь в красной зоне карантина находятся 10 регионов:

Оранжевыми теперь являются 9 областей:

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Желтых областей стало 6:

Последние четыре региона вышли из красной зоны, где находились больше месяца.

Ранее мы сообщали, что в Украине после выходных выявили более пяти тысяч новых случаев COVID-19.

Также напомним, в Киеве власть рекомендует провести богослужения на праздники онлайн.

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