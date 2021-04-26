"Красных" стало меньше: в Украине обновили зоны карантина

В Украине количество "красных" регионов уменьшилось до 10. Из самой строгой зоны вышли Одесская и Львовская области.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, теперь в красной зоне карантина находятся 10 регионов:
- Киев;
- Житомирская область;
- Запорожская область;
- Киевская область;
- Николаевская область;
- Полтавская область;
- Сумская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черниговская область.
Оранжевыми теперь являются 9 областей:
- Винницкая;
- Волынская;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Кировоградская;
- Луганская;
- Ровенская;
- Тернопольская;
- Черкасская.
Желтых областей стало 6:
- Херсонская;
- Ивано-Франковская;
- Закарпатская;
- Черновицкая;
- Одесская;
- Львовская.
Последние четыре региона вышли из красной зоны, где находились больше месяца.
Ранее мы сообщали, что в Украине после выходных выявили более пяти тысяч новых случаев COVID-19.
Также напомним, в Киеве власть рекомендует провести богослужения на праздники онлайн.
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