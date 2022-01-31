Кровь, поджоги и драки с полицией: тысячи "титушек" планировали беспорядки в центре Киева

"Титушки" планировали устроить драку с полицией. / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

В Украине предотвратили массовые беспорядки. Тысячи "титушек" должны были устроить потасовки в центре Киева, а ходе которых якобы должна была пролиться кровь "активистов", а также планировали поджигать шины и автомобили.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монстырский в ходе брифинга.

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"Вчера была задержана группа лиц, которая планировала массовые беспорядки в центре столицы. Их число должно было достичь 5 тысяч. Они должны были драться с полицией, это планировалось заранее", – сказал он.

Должна была "пролиться кровь"

Заранее была заготовлена кровь, которая должна была якобы пролиться среди активистов. Также к этим "активистам" должны были подойти медики, чтобы якобы предоставить помощь.

В результате "пострадавших" показали бы в новостях по телеканалах.

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