Кров, підпали та бійки з поліцією: тисячі "тітушок" планували заворушення у центрі Києва

"Тітушки" планували влаштувати бійку з поліцією / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

В Україні запобігли масовим заворушенням. Тисячі "тітушок" повинні були влаштувати бійки в центрі Києва, у ході яких нібито мала пролитися кров "активістів", а також планували підпалювати шини та автомобілі.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монстирський під час брифінгу.

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"Вчора було затримано групу осіб, яка планувала масові заворушення в центрі столиці. Їх число мало досягти 5 тисяч. Вони повинні були битися з поліцією, це планувалося заздалегідь", – сказав він.

Повинна була "пролитися кров"

Заздалегідь була заготовлена кров, яка нібито мала пролитися серед активістів. Також до цих "активістів" мали підійти медики, щоб нібито надати допомогу.

В результаті "постраждалих" показали б у новинах по телеканалах.

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"Мала пролитися кров. Причому була заготовлена спеціальна, у тому числі й бутафорська кров, яка внаслідок цих конфліктів з правоохоронцями мала нібито пролитися серед активістів... Був запланований підпал автомобільних шин, використання вогнегасників", – розповів Монастирський.

Що було відомо раніше

Учора ввечері, 30 січня, у поліції повідомили, що затримали групу осіб, яка планувала масові заворушення на території країни. Було анонсовано брифінг.

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