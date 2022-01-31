Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі 📋 Як підготуватися до НС 🔔 Загроза війни з Росією 📽 Помер Леонід Куравльов
СЬОГОДНІ Новини України

В Україні група осіб запланувала масові заворушення — поліція

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 січня, 01:36
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Правоохоронці затримали організаторів безпорядків
У поліції не повідомляють, хто саме запланував заворушення/Фото: колаж: "Сьогодні"
У поліції не повідомляють, хто саме запланував заворушення/Фото: колаж: "Сьогодні"

В Україні група осіб планувала масові заворушення на території країни. Її затримала поліція.

Про це повідомляє Національна поліція.

Реклама

Деталі

Нині щодо затриманих осіб та заворушень у поліції нічого не повідомляють, однак був анонсований брифінг.

"31 січня за участю міністра внутрішніх справ та голови Нацполіції відбудеться брифінг щодо затримання осіб, які планували масові заворушення на території України", — повідомили в поліції.

Мітинг в Одесі

В Одесі під мерією пройшло одразу кілька мітингів. Учасники акцій намагалися прорватися до міськради, де тривала сесія. У результаті біля входу в мерію почалася сутичка.

До початку сесії міськради прийшли одразу кілька груп одеситів: люди виступали проти вакцинації, президента Володимира Зеленського та забудови в Одесі. До них приєднався місцевий нардеп Артем Дмитрук, протестувальники пішли на штурм мерії. Коли ті намагалися прорватися в будівлю, почалася сутичка з працівниками "Муніципальної варти".

Реклама

Після цього депутата таки пропустили до міськради, решті людей зайти не вдалося. У самій мерії також було не дуже спокійно. Там жінка висувала свої вимоги депутатам. Проте дуже скоро розмова переросла у конфлікт, після чого одеситка заявила, що депутати її штовхають.

Читайте також

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Бояться вторгнення РФ? Туристи масово скасовують свої поїздки в Україну Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Від чахохбілі до риби під соусом бешамель. Ми дізналися ціни на шкільні обіди у Києві Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна На порозі оранжевої зони. Все, що потрібно знати про COVID-ситуацію в Києві Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
30 січня. Гліб Котельников. Рівно 150 років тому народився винахідник першого ранцевого парашута, що завоював увесь світ. Хоча спочатку він був актором…
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Коронавірус за тиждень

185 014

захворіло за тиждень в Україні

+80%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.78

Російський рубль (₽)

0.3713

Євро (€)

32.03

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти