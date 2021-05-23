Крушение воздушного шара в Каменец-Подольском – все подробности трагедии (фото)

Очевидица произошедшего Татьяна рассказала, что одному пострадавшему оторвало руку, а еще один – поломал обе ноги

В Каменец-Подольском потерпел крушение воздушный шар. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Кульчиевцы, недалеко от Каменца-Подольского, упал воздушный шар с людьми. В результате трагедии один человек погиб, еще четверо получили серьезные ранения. "Сегодня" собрали все, что известно.

Как произошло падение

Инцидент случился во время ежегодного фестиваля воздушных шаров, который проходит с 21 по 23 мая в Каменце-Подольском.

Вечером 22 мая воздушный шар, пролетая над линией высоковольтных передач, задел провода, что привело к опрокидыванию корзины, в которой находились люди.

Фото: vk-kp

Правоохранители, медики и спасатели прочесали место крушения и обнаружили пять человек. Все они получили серьезные травмы – два человека с переломами госпитализированы в Каменец-Подольскую городскую больницу, еще троих скорые развезли по травмпунктам.

Еще одному пассажиру, который упал в районе местного кладбища, врачи помочь так и не смогли.

Что говорят в полиции

В Национальной полиции подтвердили гибель одного человека в результате падения шара. Как удалось выяснить "Сегодня", это 53-летний житель Прилук.

"На борту находились двое жителей города Хмельницкий, жительница города Подольский, также супруги из Прилук. К сожалению, мужчина из Прилук, которому было 53 года, погиб на месте события. Другие пассажиры, а также 28-летний пилот, который является жителем Киева, получили травмы различной степени тяжести", – рассказали в пресс-службе полиции.

Крушение воздушного шара в селе Кульчиевцы. Фото: коллаж "Сегодня"

Свидетель рассказала жуткие подробности

Очевидица трагедии Татьяна Шельварчук-Прядийчук в комментарии "Сегодня" рассказала, что летательный аппарат начало заносить в разные стороны еще до падения. Вероятно, причиной этому стал сильный ветер.

"Я лично видела, как во время полета одна сторона шара сплющилась, и он стал похож на яйцо, корзину трясло в разные стороны из-за внезапно начавшегося ветра. В это время позвонил сосед и рассказал, что шар пролетел уже над его домом, а люди в корзине изо всех сил кричали: "Спасайте!" Затем появилась информация, что шар начал падать в овраг, туда, где когда-то был пруд. Мы быстро сели в машину и погнали туда", – отметила она.

По словам женщины, благодаря соседям стала понятна хронология трагедии – шар начал падать в районе местного кладбища, а потом зацепился за деревья.

"Сначала на кладбище из корзины выпал один человек, ему вроде бы оторвало руку. Несмотря на это мужчина нашел силы выйти на дорогу и кричать о помощи. Второй выпал также на кладбище, но упал на памятник, ударился головой и умер. Кстати, теперь на кладбище из-за аварии с шаром разбиты 15 памятников. Третий человек выпал из корзины в тот момент, когда корзина ударилась о нашу яблоню. Корзину подбросило вверх в тот момент. Этот человек выпал прямо у нас на улице. Четвертый выпал у соседа в огороде, он, по предварительной информации, сломал обе ноги", – сказала Татьяна.

По словам местных жителей, окончательно шар остановился только когда сломал три сосны.

"Тот человек, который помогает взлетать шарам, рассказал нам, что это был первый вылет этого шара. Все пострадавшие не могли вспомнить, было ли их в шаре шесть или пять. В таком шоке они находились, что не передать. Я пыталась помочь выжившей женщине, но когда убедилась, что с ней относительно все нормально, то не стала ее трогать до приезда скорой".