Кто "делает погоду" в Украине

/ Фото: Сегодня

О чем обычно начинают разговор незнакомые люди, например, попутчики в купе поезда? Правильно, о погоде! Потому что погода – тема, которая волнует всех.

Кого ругают, если вместо солнца идет дождь, а вместо обещанного тепла вдруг холодает? Правильно, синоптиков!

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Но мало кто знает, как работают люди, которые, изучив непонятные для непосвященных линии и цифры на бумаге или экране монитора, выдают доступные прогнозы о том, какая погода ждет нас завтра, послезавтра и так далее.

В Украине с 19 ноября 1921 года, то есть уже 100 лет (!), "делает погоду" Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр).

/ Фото: Сегодня

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"Сегодня" побывали в его главном офисе на улице Золотоворотской в Киеве, увидели, как рождаются прогнозы погоды, посетили "метеоплощадку номер один" страны, одну из 164-х, откуда стекается информация в этот офис, где она обрабатывается, пообщались со специалистами-синоптиками.

И, конечно же, поговорили с бессменным за все годы независимости Украины директором "Укргидрометцентра", имя которого на слуху у всей страны – это Николай Иванович Кульбида.

Читайте интервью с Николаем Кульбидой о погоде на декабрь, на всю зиму и на 100 лет вперед. А также о том, как лыжи, подаренные дедом, помогли ему выбрать профессию и почему Кульбида не любит, когда его называют "главным синоптиком Украины".

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Синоптик – профессия творческая

Мы – в отделе метеорологических прогнозов Укргидрометцентра, здесь специалисты-синоптики готовят прогнозы погоды по территории Украины. Сюда поступают данные о температуре, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха всех метеостанций Украины, спутниковая информация об атмосферных процессах по всей Европе, Атлантике и Северному полушарию.

Как оказалось, работа синоптика аналитическая и где-то даже творческая. Вся информация о погоде находится на графиках, картах и диаграммах. На бумаге это данные на какое-то время суток, а на экранах мониторов меняются постоянно.

/ Фото: Сегодня

И так же, как поэт пишет стихи, используя обычные слова, художник – картину, используя стандартный набор красок, так и синоптик из цифр и замысловатых кривых на бумаге или компьютере составляет картину того, что ждет украинцев завтра и на пять дней вперед.

Чтобы в любой момент, кликнув мышкой по ссылке, мы с вами увидели картинку: завтра, 19 ноября в Харькове дождь со снегом и мороз, во Львове – ливень, но тепло, а в Киеве дождь и гололед.

"Мы анализируем информацию о состоянии атмосферы, вот карта на высоте 1,5 км, 3 км, 5 км, то есть всю толщу атмосферы мы видим, – говорит замначальника отдела метеопрогнозов Наталия Голеня. – Определяем, где циклон, где антициклон, как движутся атмосферные фронты. Какая воздушная масса – холодная или теплая".

Но такой прогноз можно составить максимум на 12 часов. Для более долгосрочных прогнозов, на 5 и даже до 10 суток вперед, синоптики используют погодные модели. Их рассчитывают ведущие мировые и европейские центры среднесрочных прогнозов, у которых есть мощные суперкомпьютеры. Украина, как член Всемирной метеорологической организации, имеет к ним доступ. Модель рассчитывает не только как будут двигаться циклоны, но и где они могут появиться через 5 дней и более.

Хуже, чем в Европе, но лучше, чем в Африке

После выполнения Госпрограммы модернизации оборудования Укргидрометцентра, рассчитанной на 2022-2025 годы, такие расчеты будут проводиться у нас, только для Украины. Тогда они окажутся точнее. Украину покроют электронной сеткой с "ячейкой" 1 километр (сейчас "ячейка" на порядок больше) и, кликнув на экран, можно будет точно определить, например, в каком районе Киева гроза, а в каком светит солнце.

Компьютерное моделирование атомосферных процессов позволяет давать долгосрочные прогнозы погоды / Фото: Сегодня

Но главная задача синоптиков – вовремя известить соответствующие службы о природных катаклизмах, чтобы были приняты меры: предупреждено население о грозах, градобоях и смерчах летом, подготовлена снегоочистительная техника зимой и так далее. Ежедневно до 13 часов дня выпускается погодный бюллетень в каждой области для ГосЧС, органов власти.

Пока украинские метеостанции находятся у нас на расстоянии 50-60 км друг от друга. Показания обновляются каждые три часа. Это больше, чем в странах Африки и Азии, но несоизмеримо с Европой, там станции расположены через каждые 10-12 км. Причем они передают показания автоматически и намного чаще, чем раз в три часа. Еще одна важная проблема: когда в Украине появится сеть автоматических станций – как уберечь их от вандалов и диких животных.

Сто долларов в сутки на "воздушные шарики"

Дабы понять, что происходит в атмосфере над Украиной, на метеростанциях дважды в сутки в любую погоду в одно и то же время: в 1.30 ночи и в 13.30 дня – запускают метеозонды – большие, свыше метра в диаметре, "воздушные шары" из латекса, наполненные водородом. К шару прикреплен контейнер с датчиками температуры, влажности, измеритель давления.

Вот так запускают метерозонд

Цена одного запуска – 1250 грн, с учетом добычи водорода, стоимости оболочки, аппаратуры и т. д. То есть ежесуточно в атмосферу улетает (в прямом смысле слова) почти 100 долларов.

Информация от датчиков с помощью радиоволн передается на специальное устройство – радиотеодолит.

/ Фото: Сегодня

Вот один из них, похожий на "марсианский треножник" из известной книги Герберта Уэлса "Война миров". Установлен на Багриновой горе в столице, где расположена объединенная гидрометеорологическая станция "Киев".

Как Янукович запретил метеозонды

Начальник метеостанции "Киев" Надежда Гапиченко работает здесь уже 43 года. Первые 23 года работы она запускала эти шары по две штуки в сутки, в любую погоду, Сейчас только подменяет при необходимости своих подчиненных. За все время работы Гапиченко запустила около пяти тысяч таких зондов.

Метеозонды – одноразовые, они могут подниматься на высоту до 30 км, иногда до 40 км (мировой рекорд 53,7 км), затем в разреженной атмосфере раздуваются до 8-10 метров, лопаются и неконтролируемо падают. Обрывки латекса разлагаются за 3-4 года.

Обычно остатки зондов приземляются в лесу или в поле, но бывает иначе. Сотрудники метеостанции "Киев" рассказали нам, что в августе 2010 года такой зонд упал на территории дачи в Межигорье, где проживал тогдашний президент Виктор Янукович. "Покушение" на президента!!

Тут же, же запуски метеозондов в столице запретили до ноября. В конце концов гаранту разъяснили, что такое метеозонды, для чего они необходимы, и что их опасность преувеличена. Янукович успокоился, и запуски зондов возобновили.

Как "меряют погоду"

Метеозонды следят за атмосферными процессами, а температуру, влажность воздуха, скорость ветра у поверхности, количество осадков и так далее измеряют на земле. Для этого строят метеоплощадки. Метеоплощадки всех станций мира имеют одинаковое расположение приборов, наблюдатели выходят на проведение измерений в одно и то же время.

Также на Багриновой горе в Киеве находится Центральная геофизическая обсерватория (ЦГО) имени Бориса Срезневского, известного украинского ученого-синоптика.

По словам директора ЦГО Андрея Куцого, глобализация в метеослужбе произошла произошла много десятилетий назад. Ведь, чтобы составить корректный прогноз погоды в одной стране, необходим обмен данными со странами-соседями.

"Метеостанцию "Киев" называют "метеоплощадкой №1" в Украине, – говорит Андрей Куцый. – Это неофициальное название, потому что она является еще и опытным полигоном для испытания новых приборов".

На метеоплощадках измеряют:

- Скорость ветра

- Температуру и влажность воздуха

Директор ЦГО Андрей Куцый показывает, как выглядят механические приборы для измерения температуры и влажности воздуха. В другой такой же "будке" установлены более современные, электронные.

- Количество осадков (дождь)

/ Фото: Сегодня

- Температуру на грунте

/ Фото: Сегодня

- Уровень радиации

- Загрязнение воздуха

- Температуру в глубине земной поверхности на пяти разных глубинах от 20 см до 3 м 20 см

/ Фото: Сегодня

Высоту снежного покрова

Ее определяют мерной рейкой, раз в сутки в 8 утра (если, конечно, выпал снег). Три рейки образуют равносторонний треугольник со стороной 10 м, берется среднее значение.

/ Фото: Сегодня

Метеоплощадка станции "Киев", как и еще ряд метеоплощадок, оборудована двойной системой измерений: в автоматическом режиме и с помощью традиционных механических приборов: флюгеров, термометров, гигрометров (измеряют влажность), дождемеров. Их используют, если, например, пропадет электропитание или ветер достигает такой ураганной силы, что "электроника" зашкаливает.