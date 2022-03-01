Куда сообщать о перемещениях оккупантов – инструкция

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В Министерстве обороны опубликовали инструкцию для украинцев, которые хотят поделиться с военными информацией о перемещении вражеской армии.

Минобороны в Facebook отмечает, что инструкция позволит эффективно противодействовать оккупантам:

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1. t.me/stop_russian_war_bot – прямо сейчас кликните с вашего смартфона или ПК по этому адресу официального чат-бота; 2. У вас сразу откроется страница чата; 3. Щелкните "start"/"начать" внизу диалогового окна; 4. Готово! Теперь у вас есть чат в своих диалогах, и при первой необходимости вам уже не нужно будет его искать. Вы можете сразу сообщать оперативную информацию о передвижении вражеских войск, ДРГ или агентов.

Также в ведомстве просят структурировать информацию:

1. Город, область события, время обнаружения, геолокация (если возможно). 2. Количественный состав отмеченных сил врага и их тип. 3. Дополнительная информация о направлениях движения, задачах и целях. 4. Особые приметы подозрительных лиц.

"С вашей помощью мы уже уничтожаем оккупанта и продолжаем это делать! Вместе победим!" – отметили в ведомстве.

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