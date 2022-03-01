Куда сообщать о перемещениях оккупантов – инструкция

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В Министерстве обороны опубликовали инструкцию для украинцев, которые хотят поделиться с военными информацией о перемещении вражеской армии.
Минобороны в Facebook отмечает, что инструкция позволит эффективно противодействовать оккупантам:
1. t.me/stop_russian_war_bot – прямо сейчас кликните с вашего смартфона или ПК по этому адресу официального чат-бота;
2. У вас сразу откроется страница чата;
3. Щелкните "start"/"начать" внизу диалогового окна;
4. Готово! Теперь у вас есть чат в своих диалогах, и при первой необходимости вам уже не нужно будет его искать. Вы можете сразу сообщать оперативную информацию о передвижении вражеских войск, ДРГ или агентов.
Также в ведомстве просят структурировать информацию:
1. Город, область события, время обнаружения, геолокация (если возможно).
2. Количественный состав отмеченных сил врага и их тип.
3. Дополнительная информация о направлениях движения, задачах и целях.
4. Особые приметы подозрительных лиц.
"С вашей помощью мы уже уничтожаем оккупанта и продолжаем это делать! Вместе победим!" – отметили в ведомстве.
Как выехать из города, если нет машины – инструкция
Telegram-бот "Нам по дорозі" позволяет быстро найти водителей, имеющих свободные места в автомобиле и желание помочь эвакуироваться.
- Запустить бот можно по ссылке: https://t.me/nampodorozi_bot.
- После активации бота те, кто ищет водителей, смогут указать откуда и куда они хотят поехать, а также сколько мест им нужно. Затем нужно указать, есть ли с вами дети или животные, багаж и другие детали. Люди должны оставить в объявлениях свой номер телефона, чтобы водители могли с ними связаться.
- Чтобы водители могли убедиться, что человек не оккупант, а также узнать больше информации о попутчике, бот предложит поделиться ссылками на профили в Telegram и Instagram.
- Водителей бот спросит, откуда они отправляются, куда направляются и сколько свободных мест у них в машине.
- После внесения данных бот ищет среди объявлений подходящие и соединяет их.