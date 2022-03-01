Куди повідомляти про переміщення окупантів – інструкція

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У Міністерстві оборони оприлюднили інструкцію для українців, які хочуть поділитися з військовими інформацією про переміщення ворожої армії.

Міноборони у Facebook зазначає, що інструкція допоможе ефективно протидіяти окупантам:

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1. t.me/stop_russian_war_bot – просто зараз клікніть з вашого смартфона або ПК за цією адресою офіційного чат-боту. 2. У вас одразу відкриється сторінка чату. 3. Натисніть start/"почати" внизу діалогового вікна. 4. Готово! Тепер у вас є чат у своїх діалогах, і за першої необхідності вам вже не потрібно буде його шукати. Ви можете одразу повідомляти оперативну інформацію про пересування ворожих військ, ДРГ чи агентів.

Також у відомстві просять упорядковувати інформацію:

1. Місто, область події, час виявлення, геолокація (якщо можливо). 2. Кількісний склад зазначених сил ворога та його тип. 3. Додаткова інформація про напрямки руху, мету та цілі. 4. Особливі прикмети підозрілих осіб.

"З вашою допомогою ми вже знищуємо окупанта та продовжуємо це робити! Разом переможемо!" – зазначили у відомстві.

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