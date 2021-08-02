Кулеба: В Киеве на "Крымской платформе" подпишут важный документ

Кроме основного заседания с участием глав делегаций состоятся четыре тематические панели о российской агрессии в Крыму

Кулеба анонсировал важную декларацию по Крыму. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

На саммите "Крымской платформы" в рамках празднования 30-летия независимости Украины будет подписана совместная декларация представителями десятков стран мира о деоккупации украинского Крыма. Об этом сказал на форуме "Украина 30" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Такого количества высокопоставленных иностранцев наша столица не видела никогда в истории. Уже 29 стран и международных организаций подтвердили свое участие в саммите. Мы знаем, что эта цифра еще будет расти. Будут все ведущие партнеры Украины в Европе и Северной Америке", – сказал он.

Также на саммите, кроме основного заседания с участием глав делегаций, состоятся четыре тематические панели для предметного разговора о дальнейших шагах:

о непризнании попытки аннексии Крыма;

о милитаризации Азово-Черноморского региона;

о путях реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие;

о восстановлении прав крымскотатарского народа.

"Декларация, принятая на саммите, будет открытой для подписания другими государствами — то есть саммит пройдет, но те государства, которые по той или иной причине не смогли принять в нем участие, будут присоединяться к декларации, принципам и шагам, которые она предполагает", – сказал Кулеба.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Кулеба говорил, что Россия каждый день работает над тем, чтобы помешать "Крымской платформе".

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