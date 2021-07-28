"Дедушка уже в возрасте": эксперт объяснил, почему Байден не приедет в Украину

В Киев не приедут ни президент США, ни вице-президент, ни госсекретарь, но будет очень интересный персонаж, владеющий 8 языками

Президент США Джо Байден на пресс-конференции после встречи с Путиным. Фото: Peter Klaunzer/ Pool via REUTERS

Официальный Киев на самом деле особо и не рассчитывал на приезд в Украину американского президента Джо Байдена на "Крымскую платформу", а другие высокопоставленные чиновники тоже не могли приехать по разным причинам. Поэтому выбор пал на министра транспорта Питера Буттиджеджа. Политолог Владимир Фесенко объяснил важность этого гостя для нашей страны.

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По его словам, вообще президенты США не часто посещают Украину, а последний раз американский лидер был в Украине аж в 2008 году – тогда Киев посетил Джордж Буш (младший).

"У нас, конечно, многие мечтали о приезде Байдена. Но дедушка в возрасте, и не в самом оптимальном физическом состоянии, во всяком случае не в том, чтобы регулярно совершать трансатлантические вояжи… Байдена, естественно, приглашали, но скорее из протокольной вежливости. С самого начала было понятно, что его приезд в Киев именно сейчас крайне маловероятен", – написал Фесенко в Facebook.

Политолог отмечает, что в Киеве больше рассчитывали на приезд вице-президента США Камиллы Харрис, поскольку у нее тоже высокий статус и она перспективный политик. Однако, оказалось, что в Администрации Байдена ей пока не доверяют выполнение внешнеполитических функций, и кандидатура отпала.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен уже был в Киеве в мае, поэтому, согласно неформальным правилам регулярности посещения конкретных зарубежных стран, и он не мог приехать.

В итоге выбор пал на министра транспорта Питера Буттиджеджа. Эксперт отмечает, что в Украину он приедет как глава президентской делегации, т.е. как спецпредставитель Байдена на саммите "Крымской платформы".

Байден и Буттиджедж. Фото: facebook.com/petebuttigieg

"Это специальное подчеркивание высокого представительства США на саммите "Крымской платформы". Дипломатические источники говорят, что Буттиджедж очень интересный персонаж. Он участвовал в праймериз Демократической партии на президентских выборах прошлого года, и даже выиграл первые праймериз в штате Айова, но затем снял свою кандидатуру. Он считается первым в истории кандидатом на пост президента США из поколения миллениалов. Официальный гей. Побывал в семимесячной военной командировке в Афганистане. Знает восемь иностранных языков. Считается восходящей звездой американской политики. Пользуется большим доверием у президента Байдена", – подчеркнул Фесенко.

Как сообщали новости "Сегодня", у США есть два кандидата на должность посла в Украине. Оба кандидата сейчас занимают должности послов в Сербии и Узбекистане, но кого-то из них могут перевести в Украину.