Байдена зовут в украинский "Белый дом" – приготовили оригинальное приглашение

Жители Винницкой области заметили, что их Дворец Чацкого очень похож на Белый Дом. Фото: Вінниця.info

В селе Серебринцы Могилев-Подольского района Винницкой области готовят письмо-приглашение президенту США Джо Байдену. Местные жители заметили, что их старинный Дворец Чацкого, который сохранился, очень похож на Белый Дом. Фотодоказательство выставили в социальную сеть.

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Об этом сообщает Вінниця.info.

"Моя дочь Маша рассматривала недавно 20-долоров банкноту. И заметила, что Белый Дом, который на ней изображен, очень похожий на наш Дворец Чацкого, в котором ныне действующие сельский старостат и библиотека. Специально посчитали окна и колонны на нашем, и американском помещениях. И они практически идентичны!", – рассказывает Оксана Сирант, директор местной школы и общественный деятель.

Оксана и ее дочь Мария недавно создали на Facebook страничку дворца.

Что известно о Дворце Чацкого

"Можно сказать, что этому помещению еще повезло, по сравнению с состоянием дворцов, которые разрушаются по Винницкой области и стране. В начале Независимости Украины выделили средства на его реставрацию. Успели перекрыть крышу и укрепить этажа. Это сейчас там только библиотека и старостат. А раньше жили вельможи, богатые семьи. После 1917-го были: контора, кладовки, детские ясли, отделение "Укртелекома", телефонная станция. Поэтому более-менее и сохранился. Но разрушается. Поэтому есть огромное желание его сохранить, возродить. Это помещение – бренд нашего села. Который в будущем порадует немало туристов и гостей. Следовательно, даст возможность развиваться и налаживать инфраструктуру. Для нас даже создала бренд дизайнер Юлия Лученко, она руководитель проекта "Поместья. Контуры истории", – продолжает Оксана.

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Дворец Чацкого находится в селе Серебринцы. Фото: Вінниця.info

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Чтобы привлечь внимание к Дворцу Чацкого, местные активисты решили, что можно попробовать пригласить в имение на экскурсию Джо Байдена.

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"Известно, что Байден неравнодушен к Украине. Примет ли он наше приглашение, это покажет время. Но, всегда надо оставаться оптимистом. Поэтому, мы с учителем английского языка составим письмо. Хорошо оформим, в таком старинном стиле. Отошлем его по почте. Ну, и конечно, будем приглашать через Интернет. Официальные сайты и страницы в социальных сетях. При необходимости запишем видеоэкскурсию и предложим ее пересмотреть всем желающим", – объясняет Оксана Сирант.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: