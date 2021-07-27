Байдена звуть в український "Білий дім" – приготували оригінальне запрошення

Жителі Вінницької області помітили, що їх Палац Чацького дуже схожий на Білий Дім. Фото: Вінніця.info

У селі Серебринці Могилів-Подільського району на Вінниччині готують лист-запрошення президенту США Джо Байдену. Місцеві жителі помітили, що їх старовинний Палац Чацького, який зберігся, дуже схожий на Білий Дім. Фотодоказ виставили у соціальну мережу.

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Про це повідомляє Вінніця.info.

"Моя дочка Марічка роздивлялась нещодавно 20-долорову банкноту. Й помітила, що Білий Дім, який на ній зображений, дуже схожий на наш Палац Чацького, у якому нині діючі сільський старостат та бібліотека. Спеціально порахували вікна та колони на нашому, та американському приміщеннях. І вони практично ідентичні!", – розповідає Оксана Сірант, директор місцевої школи та громадська діячка.

Оксана і її дочка Марія нещодавно створили на Facebook сторінку палацу.

Що відомо про Палац Чацького

"Можна сказати, що цьому приміщенню ще пощастило, у порівнянні зі станом палаців, які занепадають по Вінниччині та й країні. На початку Незалежності України виділили кошти на його реставрацію. Встигли перекрити дах та укріпити поверхи. Це зараз там лише бібліотека та старостат. А раніше жили вельможі, заможні родини. Після 1917-го були: контора, комори, дитячі ясла, відділення "Укртелекому", телефонна станція. Тому більш-менш і зберігся. Але… руйнується. Тому є величезне бажання його зберегти, відродити. Це приміщення – бренд нашого села. Який у майбутньому порадує чимало туристів та гостей. А відтак, дасть можливість розвиватися та налагоджувати інфраструктуру. Для нас навіть створила бренд дизайнерка Юлія Лученко, вона керівник проєкту "Маєтки. Контури історії", – продовжує пані Оксана.

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Палац Чацького знаходиться в селі Серебринці. Фото: Вінніця.info

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Аби привернути увагу до Палацу Чацького, місцеві активісти вирішили, що можна спробувати запросити до маєтку на екскурсію Джо Байдена.

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"Відомо, що Байден небайдужий до України. Чи прийме він наше запрошення, це покаже час. Але, завжди треба залишатися оптимістом. Тому, ми з вчителем англійської мови складемо листа. Гарно оформимо, у такому стародавньому стилі. Відішлемо його поштою. Ну, і звичайно, будемо запрошувати через Інтернет. Офіційні сайти та сторінки у соціальних мережах. За потреби, запишемо відеоекскурсію та запропонуємо її переглянути всім охочим", – пояснює Оксана Сірант.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: